Grootste verkeersdrukte in Europa weer voorbij

De verkeersdrukte in Europa is zaterdag rond 13.00 uur over het hoogtepunt heen. De files zullen in de middag flink afnemen, verwacht de ANWB.

In Frankrijk, op de tweede zwarte zaterdag, was het vooral druk naar het zuiden, met wachttijden tot drie uur. Om 12.30 uur stond er 646 kilometer file.

In de andere doorreislanden waren het veelal terugkerende vakantiegangers die voor drukte zorgden, vooral bij de grensovergangen en grote tunnels. De ANWB noemt de vertraging van Kroatiƫ naar Sloveniƫ opvallend. Bij de grens liep de wachttijd op tot een uur.