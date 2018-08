Nieuwe aanklacht Van Dam tegen Brandt Corstius

Tv-producent Gijs van Dam heeft een nieuwe aanklacht van smaad ingediend tegen journalist en programmamaker Jelle Brandt Corstius. Brandt Corstius beschuldigde Van Dam eerder van seksueel misbruik, waarop Van Dam aangifte tegen de journalist deed van smaad en laster. In juli besloot het Openbaar Ministerie de aangiftes die de twee tegen elkaar hadden gedaan te seponeren, maar inmiddels ligt er een nieuwe aanklacht bij de officier van justitie, meldt Van Dams advocaat Peter Plasman in een interview in dagblad Trouw.

Jelle Brandt Corstius deed in november 2017 aangifte wegens verkrachting. Hij vertelde in Trouw dat hij in het begin van zijn tv-carrière was gedrogeerd en gedwongen tot seks. Hij deed zijn verhaal in een periode dat er veel discussie was over seksueel wangedrag (#MeToo). De naam van Van Dam noemde hij niet, maar die zocht zelf de publiciteit. In het tv-programma Pauw ontkende hij de beschuldiging.

Van Dam en Brandt Corstius werkten in 2002 beiden bij het tv-programma Barend & Van Dorp.