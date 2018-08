IJtunnel dicht door brand in technische ruimte

De IJtunnel in Amsterdam is zaterdagavond in beide richtingen afgesloten in verband met een brand in een technische ruimte op de Piet Heinkade.

De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de brand effect heeft op andere tunnels, zoals de nabijgelegen Piet Heintunnel.

Door de brand zouden er ook problemen zijn met verkeerslichten in de stad, onder meer in stadsdeel Zuidoost, maar de brandweerwoordvoerder had nog geen totaalbeeld van de problemen.