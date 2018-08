Van der Weijden verlegt grenzen voor onderzoek

Tien jaar na zijn olympische titel bij de Spelen in Peking wacht Maarten van der Weijden een nieuwe missie. Het gaat nu echter niet om de beste prestatie in het open water, maar met zijn Elfstedenzwemtocht in Friesland over bijna 200 kilometer wil hij zo veel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek.

Na zijn olympische succes heeft de 37-jarige Van der Weijden vaker gezwommen voor het goede doel. Maar zo’n afstand is voor hem een nieuwe uitdaging. Hij verwacht vanaf 18 augustus zo’n 60 uur, bijna drie dagen, in het water te liggen. ,,Het is toch wel een flink stuk. Ik weet ook niet of het haalbaar is. Die onzekerheid hoort bij het project. Misschien is het straks na 175 kilometer bij Dokkum klaar. Maar ik zal er wel alles, alles, alles voor geven om op 20 augustus de finish te halen. Ik bewijs dan iedereen ook de beste dienst, want ik wil zo veel mogelijk geld ophalen”, aldus Van der Weijden, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg.

Hoewel het doel ditmaal anders is, zijn er veel parallellen met tien jaar geleden, toen hij in de voorbereiding was op zijn olympische race over 10 kilometer bij de Spelen in Peking. Alles moest toen wijken voor het goud en dat is nu ook het geval. ,,De bezetenheid die ik toen had, is wel vergelijkbaar met nu. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Ik ben ook even een minder leuke vader en man. Ik wil er alles aan doen en gedaan hebben om het te halen.”

Hij heeft hulp gezocht bij dezelfde experts die hem ook hielpen richting Peking, toen hij onder meer sliep in een hoogtetent. Net als toen maakt hij nu bijvoorbeeld gebruik van een speciaal pak en een lichtbril die hem moet helpen met het bioritme in de nacht. Van der Weijden hoopt in de nachtelijke uren zo veel mogelijk door te kunnen zwemmen. ,,Vorige keer ging ik roze waterfietsen zien toen ik uren zonder slapen doorzwom. Als dit nu weer gebeurt, word ik wel even op de boot op een waterbed gelegd voor een powernap van zo’n twintig minuten.”

Hij beseft ook wel dat het niet helemaal gezond is wat hij zijn lichaam aandoet. ,,Maar het zwemmen voelt voor mij als thuiskomen. Ik leef hoe ik ben. Dat zorgt voor geluk en dat maakt je gezonder.”

Van der Weijden had het liefst op 21 augustus willen finishen, precies tien jaar na zijn gouden race in Peking. Maar het perfecte plaatje moest wijken voor het doel. ,,Als ik op 21 augustus was gefinisht was de cirkel rond geweest, maar nu zwem ik in een heel weekend en naar verwachting levert dat meer geld op dan als ik op zondag, maandag en dinsdag had gezwommen.”