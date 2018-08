Veronica Inside opent met 674.000 kijkers

Veronica Inside is vrijdag van start gegaan met vergelijkbare cijfers als voorganger Voetbal Inside. Naar de eerste aflevering keken 674.000 mensen, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

De laatste reguliere show van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp op RTL 7 trok in mei 786.000 kijkers, de zomertalkshow VI Oranje blijft thuis sloot vorige maand op RTL 4 af met 562.000 kijkers.

In maart werd na wekenlange speculaties bekend dat het trio de overstap ging maken van RTL naar Talpa. Aan de formule van de show, in 2011 bekroond met een Gouden Televizier-Ring, is niets veranderd.