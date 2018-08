Nieuwe kans voor door wind afgelaste shows

De harde wind gooide vrijdagavond nog roet in het eten voor enkele grote evenementen, maar zaterdag krijgen die een nieuwe kans. Zo gaat het het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen zaterdag gewoon door. Ook een dronesshow boven Amsterdam lijkt doorgang te kunnen vinden. Het was wel even slikken toen de shows vrijdag moesten worden afgelast.

Het bestuur van de internationale vuurwerkwedstrijd laat wel weten dat het programma iets is gewijzigd. Japan en Oostenrijk waren eigenlijk vrijdag aan de beurt en moeten dus inhalen. Oostenrijk opent het festival om 21.45 uur, gevolgd door de show van Engeland om 22.30 uur. Het team van Belgiƫ vertoont volgende week vrijdag haar spectaculaire show. Japan sluit aan bij de finale-avond.