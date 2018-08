Automobilist rijdt fietsster opzettelijk aan

De politie heeft een 56-jarige automobilist aangehouden die in het Overijsselse Ossenzijl opzettelijk een fietsster heeft aangereden. De man ging er na zijn daad vandoor maar werd later opgepakt.

De automobilist passeerde een groepje fietsers maar keerde om nadat de 59-jarige vrouw had gebaard dat hij vaart moest minderen. In plaats van de vier fietsers in te halen, reed hij tegen het rijwiel van het slachtoffer aan. Een van de andere fietsers noteerde het kenteken van de auto en belde de politie. Die hield de man thuis aan.