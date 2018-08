Eerste 10.000 euro binnen voor beeld Cruijff

De inzamelingsactie onder Ajax-fans voor een standbeeld van Johan Cruijff heeft in tweeënhalve week iets meer dan 10.000 euro opgehaald. De initiatiefnemers van de actie, een werkgroep van Ajax-supporters, streven naar 75.000 euro, voor een beeld van het voetbalicoon in de buurt van de Johan Cruijff ArenA.

Onder meer Viggo Waas, Peter Heerschop en Sjaak Swart staan achter het initiatief. De komende tijd maakt de werkgroep meer namen van ‘ambassadeurs’ bekend. Zij gaan in videoboodschappen om donaties vragen. Ook collecteren de Ajax-fans in het najaar bij een thuiswedstrijd van de Amsterdamse voetbalclub.

Dezelfde werkgroep zette zich eerder in voor een beeld van voetballer en voetbalcoach Bobby Haarms, dat in 2011 werd onthuld naast de hoofdingang van de Amsterdamse ArenA. De bedoeling is dat de sculptuur van Cruijff daar binnen twee voetbalseizoenen bij komt te staan.