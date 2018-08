Grote brand bij afvalverwerkingsbedrijf Venlo

Bij een afval- en recyclingbedrijf in het noordwesten van Venlo is een grote brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer staat een stapel pallets in brand en mogelijk ook een kraan. Dat laatste kan hij nog niet bevestigen. Beelden op Twitter tonen grote vlammen die van het terrein komen aan de James Cookweg.

In de nacht van maandag op dinsdag was in de Limburgse stad ook al een grote brand. Die woedde toen bij een coatingbedrijf. Vanwege de gevaarlijke stoffen bij het bedrijf ging het luchtalarm af.