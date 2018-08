‘Link tussen schietincidenten Etten-Leur’

De politie heeft opnieuw twee mannen aangehouden na twee schietincidenten in Etten-Leur. In totaal zitten nu zes verdachten vast, onder wie de twee mannen die in de nacht van vrijdag op zaterdag op verschillende adressen gewond op straat werden gevonden.

Volgens de politie is er een link tussen de schietincidenten, maar het motief is nog onduidelijk. Van de twee gewonden (van 30 en 35 jaar) ligt er nog een in het ziekenhuis. De politie vond de slachtoffers op twee verschillende adressen, hemelsbreed ongeveer 750 meter van elkaar.

Een van de neergeschoten mannen belde zelf de politie vanaf de Havik in Etten-Leur en niet veel later volgde nog een melding van een schietpartij, aan de Putter. Twee mensen die in het huis aan de Putter waren, werden aangehouden omdat hun verklaring volgens de politie rammelde.