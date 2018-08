Nederlandse fietsster omgekomen in Melbourne

Een 27-jarige Nederlandse vrouw is omgekomen in de Australische stad Melbourne, nadat ze op haar fiets was geschept door een automobilist in een gestolen auto. De bestuurder reed eerst tegen twee geparkeerde auto’s aan, waarna hij de vrouw raakte. Volgens ooggetuigen pakte de man nog wat spullen van de achterbank en maakte hij zich vervolgens kalmpjes uit de voeten.

De auto bleek te zijn gestolen tijdens een gewapende roofoverval. Ondanks inspanningen van omstanders en hulpverleners overleed de Nederlandse ter plekke.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving over het ongeluk van zowel Australische media als NU.nl. Volgens een woordvoerder staan de Australische en Nederlandse politie met elkaar in contact over het voorval en zijn zowel het ministerie als het Nederlandse consulaat in Sydney paraat voor bijstand aan de nabestaanden.