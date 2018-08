Celstraf geëist voor bedreigen politici

Tegen een 26-jarige man uit Apeldoorn is een celstraf van 120 dagen, waarvan 103 voorwaardelijk, geëist vanwege bedreigingen aan het adres van acht landelijke politici. De verdachte stuurde dreigmails naar onder anderen premier Mark Rutte en Tweede Kamerleden. Hij bedreigde hen onder meer met de dood en met het plegen van een aanslag op hen.

De verdachte uitte de bedreigingen vorig jaar augustus en september. Hij was er boos over dat plannen om Wajong-uitkeringen te korten, zouden worden teruggedraaid. In verhoren heeft de man spijt betuigd voor zijn daden, zo bleek maandag voor de rechtbank in Zutphen.

Volgens een deskundige heeft de verdachte psychische problemen en was hij verminderd toerekeningsvatbaar. De man wordt sinds november in een kliniek behandeld voor zijn stoornissen. De officier van justitie vindt het belangrijk dat de behandeling kan worden voortgezet en eiste daarom een grotendeels voorwaardelijke straf, met een proeftijd van drie jaar.

Uitspraak over twee weken.