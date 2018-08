Personeel UMC Groningen loopt ‘stille tocht’

Het medisch personeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen voert dinsdag actie voor een betere cao. Artsen, laboranten, verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers lopen onder meer ,,een stille tocht” door het ziekenhuis, meldt FNV. Woensdag laten zorgmedewerkers van het VUMC in Amsterdam, als laatste van de acht academische ziekenhuizen in Nederland, van zich horen.

Eerder kwam personeel van de universitaire ziekenhuizen van onder meer Rotterdam, Leiden, Utrecht en Maastricht al in opstand. Ze eisen onder meer een ‘fatsoenlijke’ loonsverhoging en minder werkdruk.

Tot dusver hebben de stiptheidsacties geen resultaat gehad. FNV dreigt daarom met hardere acties. De stiptheidsacties die tot nu toe zijn gehouden, worden mogelijk opgeschaald naar het draaien van zondagsdiensten op doordeweekse dagen. ,,De actiecomités zijn bezig met de voorbereidingen”, aldus een woordvoerster van de bond.

Werkgeverskoepel, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), stelde eerder voor om een onafhankelijke en gezamenlijk aan te wijzen bemiddelaar in te schakelen. De vakbond stelt echter dat, zolang er geen ruimte is om ergens over te kunnen onderhandelen, dit geen zin heeft.