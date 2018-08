‘Appartement schoongemaakt na dood model Smit’

Het appartement in Kuala Lumpur waar de achttienjarige Ivana Smit naar beneden viel met fatale gevolgen, is kort daarna schoongemaakt. Dat heeft zowel de schoonmaakster als de huismeester van het complex verklaard, zo bevestigt advocaat Sébas Diekstra na berichtgeving van De Telegraaf en het AD. Hij staat de nabestaanden van het omgekomen Nederlandse model bij.

Het schoonmaken gebeurde nog voordat de technische recherche onderzoek deed, verklaarde de huismeester voor de Maleisische rechtbank waar momenteel een procedure loopt waarin moet worden vastgesteld of Smit slachtoffer is van een misdrijf. Ze overleed in december vorig jaar nadat ze na een avond in het gezelschap van een Amerikaans stel was meegegaan naar hun appartement en veertien verdiepingen naar beneden viel.

Advocaat Diekstra noemt het politie-onderzoek een aanfluiting. ,,Hoe kan een schoonmaakster toegang hebben gekregen tot het appartement terwijl er nog een sporenonderzoek diende plaats te vinden?”

De familie van Smit gelooft niet dat haar dood een ongeluk was. De Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Goot verklaarde eerder dat hij aanwijzingen heeft gevonden die erop kunnen duiden dat de achttienjarige mogelijk al voor haar val was overleden.