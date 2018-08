Aan een voordeur van een pand in Amsterdam is dinsdagmorgen een explosief gevonden. De politie heeft de Jan Evertsenstraat afgezet na de ontdekking. Bewoners van de straat aan de westkant van de stad moeten voorlopig binnenblijven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen.

Om wat voor explosief het precies gaat is nog onduidelijk.