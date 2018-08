Man opgepakt na bedreigingen via livestream

Een twintigjarige man uit Geldermalsen die rechtstreeks via Facebook dreigde een schuur te laten ontploffen waarin hij zichzelf had opgesloten, is maandag door een arrestatieteam overmeesterd.

Dat gebeurde nadat hij eerder op zijn eigen woning en op iemand in huis had geschoten. Wat de beweegredenen van de man waren, is volgens de politie nog in onderzoek.

De man uitte na zijn vlucht naar de schuur – met een wapen in zijn hand – via een livestream op Facebook allerlei bedreigingen. Hij liet tevens weten niet van plan te zijn de schuur vrijwillig te verlaten. Het opgeroepen arrestatieteam viel uiteindelijk de schuur binnen om de vuurwapengevaarlijke verdachte aan te houden. Daar werden ook meerdere wapens gevonden.

Een zeventienjarig meisje dat de arrestatie probeerde te verhinderen, is eveneens aangehouden.