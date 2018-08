Minister Arie Slob kan weer aan de slag

Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) kan weer aan de slag, nadat hij eerder zijn werk tijdelijk neer moest leggen vanwege een infectie. Hij twittert zelf dinsdag: ,,Gisteren goed nieuws in het ziekenhuis gehoord. Ik ben voldoende hersteld om mijn werk weer op te kunnen pakken. Dank voor al het meeleven in de afgelopen weken. Ik ben dankbaar en blij dat ik weer met mijn onderwijs- en mediaportefeuille aan de slag kan gaan.”

Hij is in juli geopereerd en ruim een maand uit de running geweest. Slob miste door zijn ziekte onder meer een Kamerdebat over het debacle bij VMBO Maastricht. De bacterie die Slob velde, had zich genesteld in zijn rechterdijbeen en linkerpols.