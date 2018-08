Ongeopende brief aan Otto Frank op veiling

Een ongeopende brief van een verzekeringsmaatschappij, geadresseerd aan Anne Franks vader Otto, wordt op 21 september geveild in Amstelveen. Het gaat om een vrij dikke brief die in 1942 naar het huis van de familie Frank aan het Amsterdamse Merwedeplein zou zijn gestuurd toen het gezin al was ondergedoken. Op de envelop staat onder meer ‘onbekend’ (handgeschreven) en ‘terug afzender’ (gestempeld).

Op de achterkant staat ‘woont niet op … / nader adres in de wijk onbekend’ (gestempeld) en nog eens het adres (handgeschreven). De brief, met een postzegel van vijf cent, kwam van maatschappij Gresham.

Veilinghuis Corinphila trof de brief volgens eigen zeggen aan onder in een doos uit de verzameling van wijlen postverzamelaar Stefan Drukker. Het twijfelt niet aan de authenticiteit en vermoedt dat Drukker de envelop gekocht heeft als onderdeel van een bepaalde verzameling, die hij vervolgens nooit helemaal heeft doorgenomen.

De brief zal destijds naar Gresham zijn teruggestuurd. Sommige postverzamelaars kopen hele bedrijfsarchieven op om die later thuis uit te pluizen, weet Corinphila.

Het gaat de brief niet openen. ,,Hij is niet ons eigendom en we zijn een net veilinghuis.” De brief wordt ingezet op 500 euro.