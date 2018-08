Voorman Pegida vecht boete aan

Een tiental demonstranten heeft zich dinsdag verzameld voor de rechtbank in Almelo om Pegida-voorman Edwin Wagensveld te steunen. De voorman van de anti-islambeweging vecht dinsdagmiddag bij de kantonrechter een opgelegde boete van 750 euro aan.

Hij kreeg die boete voor een demonstratie in november vorig jaar op het bouwterrein van een moskee in Enschede. De demonstratie was niet aangekondigd, wat volgens het Openbaar Ministerie wel had gemoeten. De voorman was hier eerder al voor gewaarschuwd. Het beledigen van moslims door varkensbloed over de grond te sprenkelen achtte het OM niet bewezen.

In maart plaatste Pegida Nederland kruizen op het bouwterrein. Het aanzicht van deze kruizen was schokkend, maar niet strafbaar, vond het OM. Van het aanzetten tot haat of van discriminatie was geen sprake.