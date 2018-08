Burgemeester Almere staakt vakantie om geweld

Vanwege een reeks geweldplegingen in zijn stad heeft burgemeester van Almere Franc Weerwind zijn vakantie afgebroken. In Almere gebeurden de afgelopen dagen drie steekpartijen, een schietpartij en een gewelddadige overval. ,,Ik wil weten: zien we een verband? Wat is er gaande in mijn stad?”, zei hij in een interview met Omroep Flevoland.

Vooralsnog heeft de politie geen aanwijzingen voor verbanden gevonden. ,,Je ziet ook dat de ene ruzie is tussen vrienden, een andere zit in de echtelijke sfeer, de gronden zijn allemaal verschillend. Maar het is wel iets dat mij verontrustte. Er zijn te veel incidenten in een kort tijdsbestek.”

Bij de incidenten raakten meerdere mensen gewond. Zo werd dinsdagavond een 31-jarige man neergeschoten. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. Hetzelfde gold voor een eveneens 31-jarige man die zaterdag gewond raakte tijdens een vechtpartij. Hij liep een hoofdwond op.

Weerwind zegt dat politie, justitie en gemeente druk doende zijn om de stad veilig te houden.