Burgemeester naar Johan Huizingalaan

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam heeft woensdagmiddag gepraat met bewoners van de Johan Huizingalaan in Slotervaart. Daar is afgelopen nacht een explosief ontploft en dat was al het derde incident in de straat in een paar dagen tijd. Volgens haar woordvoerder wil de burgemeester zich goed laten informeren over de incidenten.

Maandagnacht werd er een bedrijfspand van een schoonmaakbedrijf beschoten en lag aan de achterkant van het pand een explosief voorwerp op straat. Zaterdag op zondag werd in die straat ook al een bedrijfspand beschoten. De politie heeft nog geen idee wie er achter zit en is op zoek naar getuigen.

Halsema heeft gepraat met politie en bewoners en met mensen die daadwerkelijk iets hebben gehoord. ,,Die mensen zijn flink geschrokken”, zegt haar woordvoerder.