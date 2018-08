Burgemeester Nijmegen stuurt gezin uit woning

Een Nijmeegs gezin mag voorlopig hun eigen woning in de wijk Hegdambroek niet meer in. Burgemeester Hubert Bruls heeft de woning en het perceel rondom woensdag voor onbepaalde tijd gesloten, omdat de veiligheid van het gezin, maar ook die van de buurt niet meer kon worden gegarandeerd. Politie en Openbaar Ministerie kregen daar zeer recentelijk serieuze informatie over, aldus de gemeente.

De vader van het gezin is bij justitie bekend als ‘de telefoonleverancier van de onderwereld’. Hij handelde in crypto-telefoons waarmee niet-traceerbare berichten verzonden kunnen worden. Die telefoons worden in de zware criminaliteit gebruikt. Justitie ontmantelde het bedrijf van de Nijmegenaar in 2016 en doet sindsdien onderzoek naar data die bij invallen zijn gevonden. Volgens het OM zijn de data ,,een grote bron van bewijzen voor liquidaties, gewapende overvallen, drugshandel, witwassen, pogingen tot moord en andere georganiseerde criminaliteit.” Sinds die tijd zouden er aanslagen op de man en zijn woning zijn gepleegd.

De vader heeft korte tijd vastgezeten maar kwam weer op vrije voeten in afwachting van een rechtszaak. Hij kreeg toen al een poos een gebiedsverbod voor zijn buurt en zijn huis. Desondanks explodeerden er auto’s voor zijn deur en is er meermalen geschoten. Drie weken geleden nog werden mannen in een gestolen auto in de wijk betrapt. De politie vond in die auto een automatisch wapen met munitie. Deze gebeurtenis en de nieuwste informatie waren voor Bruls aanleiding voor het noodbevel, aldus zijn woordvoerster.

Het gezin is woensdag bij terugkeer van een vakantie opgewacht door de politie. Ze hebben thuis nog wat spullen opgehaald en zijn nu ondergebracht op een onbekend adres. De kinderen mogen voorlopig niet naar hun school. 45 gezinnen uit de naaste omgeving zijn woensdagavond ingelicht door gemeente en politie. Zij waren volgens de gemeente opgelucht, omdat ze zich niet meer veilig voelden in de wijk.