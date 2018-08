Defensie vergoedde alle advocaatkosten Kroon

Het ministerie van Defensie heeft alle advocaatkosten van militair Marco Kroon vergoed, en heeft daarmee afgeweken van haar eigen regels voor dergelijke kwesties. Dat bevestigt Defensie na berichtgeving van De Telegraaf.

Kroon, die in 2009 de Willems-Orde ontving, stond in 2010 terecht voor verboden wapen- en drugsbezit. Normaal gesproken worden advocaatkosten alleen vergoed als het een kwestie betreft die zich tijdens het uitvoeren van de dienst afspeelde.

Bij Kroon is hiervan afgeweken. Door toekenning van de hoogste militaire onderscheiding is Kroon ,,ondanks zichzelf’’ een bekend persoon geworden, met alle publicitaire gevolgen van dien, zo legt een woordvoerder uit. Daarom is besloten in dit geval van de regels af te wijken.

Kroon werd veroordeeld voor wapenbezit, maar niet voor drugsbezit. Eerder dit jaar deed het OM onderzoek naar een geweldsincident in Afghanistan waarbij Kroon naar eigen zeggen betrokken was. Het OM vond ,,geen aanknopingspunten’’ die zijn verhaal bevestigden.

In beide zaken werden de advocaatkosten vergoed. In totaal gaat het om een kleine drie ton.