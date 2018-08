DENK verliest zaak tegen journalisten

BNNVARA hoeft de geluidsopnamen die twee journalisten in het geheim maakten op de burelen van DENK in de Tweede Kamer niet offline te halen. De belangen van de politieke partij moeten in dit geval wijken voor die van de journalisten, vindt de rechter.

De journalisten van NPO Radio 1-programma De Nieuws BV maakten de opnamen om de onthulling te onderbouwen van een nepnieuwscampagne tegen de PVV waarop DENK broedde. DENK overwoog in naam van de PVV advertenties op internet te plaatsen met de tekst ‘Na 15 maart gaan we Nederland zuiveren’. Toen DENK dat ontkende en de journalisten van het verspreiden van nepnieuws beschuldigde, maakten die een opname openbaar waarin Tweede Kamerlid Farid Azarkan het plan toegaf.

DENK vond dat de De Nieuws BV het zogeheten geheim van de fractiekamer heeft geschonden en eiste de verwijdering van de opnamen. Maar de rechter oordeelde dat er reden genoeg was om die naar buiten te brengen. Het plan voor de nepnieuwscampagne was daarvoor ernstig genoeg. De journalisten konden zich zo bovendien verdedigen tegen de beschuldigingen van DENK.

Peter Kee van De Nieuws BV is ,,toch wel opgelucht” over de uitspraak, ook al dacht hij al ,,dat we een sterke zaak hadden. Er stond echt wat op het spel. We hebben nooit de bedoeling gehad de opnamen naar buiten te brengen, maar we konden niet anders toen DENK ontkende en ons wilde zwartmaken. De rechter geeft journalisten deze ruimte om zich te verweren als ze als boodschapper in diskrediet worden gebracht. Dat is heel belangrijk nu populistische partijen zich vaker van die tactiek bedienen.”