Einde bezetting Nederlands-Indië herdacht

Op 15 augustus 1945 kwam er een einde aan Japanse bezetting van het voormalige Nederlands-Indië. Japan capituleerde, de oorlog in Zuidoost-Azië was voorbij. Woensdag worden de militairen en burgers die destijds omkwamen herdacht tijdens de jaarlijkse Nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag.

Op 5 mei viert Nederland het einde van de Duitse bezetting gedurende de jaren 40-45. Maar het was pas in 1999 dat het kabinet Kok 15 augustus markeerde als het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Op 15 augustus 1970 had in Den Haag voor het eerst een uitgebreide herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Azië plaats. Er waren 10.000 mensen aanwezig, onder wie leden van het Koninklijk Huis en vertegenwoordigers van de regering. Pas in 1980 werd de herdenking traditie. Acht jaar later kreeg de plechtigheid een vaste plaats toen koningin Beatrix het Indisch monument aan de Haagse Teldersweg onthulde.

De herdenking woensdag in Den Haag begint om 12.15 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO1. Een van de sprekers is schrijver en journalist Geert Mak. Diens vader was predikant in Medan en werd als legerpredikant tewerkgesteld aan de Birma­spoorweg.