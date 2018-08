Regionale vliegvelden niet plat door storing

De storing bij Luchtverkeersleiding Nederland heeft weinig tot geen problemen veroorzaakt op regionale luchthavens. Op Rotterdam The Hague Airport kon één vlucht niet vertrekken. Die liep zo’n anderhalf uur vertraging op, maar inmiddels is het probleem daar voorbij. Enkele andere vluchten op weg naar Rotterdam lopen mogelijk enige vertraging op, zei een woordvoerster.

Eindhoven Airport en Groningen Eelde Airport hadden helemaal geen last van de storing. Het vliegverkeer verliep normaal. Een vlucht van Transavia uit Malaga richting Schiphol is uitgeweken en in Eindhoven geland, aldus een woordvoerder. Groningen Eelde Airport stond ook paraat om uitwijkende vluchten op te vangen, aldus een woordvoerder.