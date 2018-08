UWV lekt per ongeluk gegevens 2400 cliënten

Het UWV heeft per ongeluk privégegevens van 2400 cliënten naar 96 werkzoekenden gestuurd. Het gaat onder meer om namen, telefoonnummers, geboortedata en burgerservicenummers. Een woordvoerder van de uitkeringsinstantie bevestigt berichtgeving hierover in het Noordhollands Dagblad.

Het UWV wilde via een speciaal communicatiekanaal tussen de uitkeringsinstantie en werkzoekenden een uitnodiging sturen naar 2400 klanten. ,,Bij 96 is dat misgegaan. In plaats van de uitnodiging is bij hen de verzendlijst bijgesloten. Een menselijke fout’’, aldus de woordvoerder.

Volgens de zegsman kunnen anderen niet veel met de gegevens als ze niet ook over bijvoorbeeld een identiteitsbewijs of rekeningnummer beschikken. De bijlage is inmiddels niet meer te openen, maar desondanks had een aantal mensen het bericht al wel geopend. Alle 96 mensen zijn door het UWV gebeld met het verzoek een eventueel gemaakte kopie te verwijderen. Verder hebben alle 2400 gedupeerde klanten excuses en een uitleg gekregen, aldus de woordvoerder.