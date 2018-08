Advocaat eist opheldering Nijmeegs huisverbod

Het Openbaar Ministerie en de gemeente Nijmegen moeten donderdag opheldering geven over de ,,zeer recente en ernstige informatie” die aanleiding was om een Nijmegenaar met zijn gezin woensdag uit zijn huis te zetten. Dat eist zijn advocate Inez Weski, die spreekt van een ,,absurde toestand”.

De Nijmegenaar Danny M. staat bij justitie bekend als de ,,telefoonleverancier van de onderwereld.” Justitie ontmantelde zijn bedrijf in 2016 en zou daardoor over gegevens over allerlei criminele activiteiten beschikken. Sinds die tijd is de man doelwit van criminelen en kan de veiligheid van het gezin, maar ook die van omwonenden niet meer worden gegarandeerd.

Het gezin mag zich voorlopig helemaal niet meer in Nijmegen vertonen. Ze hebben zelf elders onderdak gezocht, aldus Weski.