‘Afschaffen dividendbelasting wordt duurder’

De afschaffing van de dividendbelasting gaat mogelijk 2 miljard euro of meer kosten, in plaats van de 1,4 miljard euro die in het regeerakkoord wordt genoemd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag na berichtgeving door het AD.

Het plan is om de dividendbelasting in 2020 af te schaffen, maar het wetsvoorstel dat dat moet regelen wordt volgende maand al ingediend.

Omdat de economie goed draait, wordt er meer belasting betaald. Ook over dividend, de winstuitkering van bedrijven aan hun aandeelhouders. Daarmee groeit ook het gat in de begroting dat door afschaffing zou ontstaan.

De maatregel is een van de meest omstreden uit het regeerakkoord. Geen van de vier coalitiepartijen had afschaffing in het verkiezingsprogramma staan.

Alleen de VVD van premier Mark Rutte is en blijft een uitgesproken voorstander van de maatregel, die het vestigingsklimaat ten goede zou komen.