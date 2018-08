Bosch’ Aanbidding der Koningen naar huis

Het Metropolitan Museum of Art in New York leent Jeroen Bosch’ De Aanbidding der Koningen uit aan het het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Dat was ooit de woonplaats van de kunstenaar (ca. 1450-1516). Het museum organiseert vanaf 1 december de expositie Uit de Stal van Bosch, waar het te bewonderen zal zijn.

,,Na het geweldige succes van de Bosch-expositie in 2016 hebben we ons voorgenomen het onderzoek naar Bosch voort te zetten en met regelmaat werk van Jheronimus Bosch terug te brengen naar zijn geboortestad. Er valt nog zoveel te onderzoeken en te ontdekken over Bosch en zijn atelier”, aldus museumdirecteur Charles de Mooij.

De Aanbidding der Koningen toont de drie koningen bij Christus op de schoot van zijn moeder. ,,Ondanks dat dit vroege werk van Jheronimus Bosch vrij klassiek is, bevat het een aantal typisch Bosschiaanse elementen, zoals het gezicht van Christus, de kleine figuren in de achtergrond en een uil, de vogel die steeds weer opduikt in zijn schilderijen.”

Het gaat deel uitmaken van een hele tentoonstelling met Driekoningen als thema, een feest dat vroeger veel werd verbeeld.