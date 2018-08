Klaver: Rutte moet afstand nemen van Blok

Premier Mark Rutte moet afstand nemen van de omstreden uitspraken van minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) over de multiculturele samenleving. Die oproep doet GroenLinks-voorman Jesse Klaver in een open brief.

Blok zei deze zomer in een toespraak dat hij geen voorbeeld in de wereld kent van een multiculturele samenleving waar mensen vreedzaam samenwonen. Ook noemde hij Suriname een ,,failed state’’ (mislukte staat). Van de uitspraken lekten opnamen uit.

Klaver noemt het ,,niet goed te begrijpen’’ dat Rutte geen afstand heeft genomen van Bloks ,,onzinnige, schadelijke en kwetsende’’ opmerkingen.

,,Uitspraken die alle Nederlanders met een migratieachtergrond impliciet laten weten dat hun aanwezigheid bedreigend is, zijn niet te tolereren’’, vervolgt Klaver, die zegt wel een voorbeeld te weten van een land met een ,,vreedzame, multiculturele samenleving’’. ,,Het is een ontzettend gaaf land. Ons Nederland.’’