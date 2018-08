Oud-Transavia-topman Verberk overleden

Arie Verberk, voormalig topman van Transavia, is overleden. Dat blijkt uit een rouwadvertentie van de Persgroep in dagblad Trouw.

Verberk was van 1995 tot 2002 de financiële topman van de vliegtuigmaatschappij en van 2002 tot 2007 president-directeur. Daarnaast was Verberk lange tijd hoogleraar informatievoorziening aan de Universiteit van Amsterdam en was hij voorzitter van D66 in Papendrecht. In diezelfde plaats was hij 13 jaar gemeenteraadslid voor die partij.

De bedrijfseconoom Verberk, die zijn carrière begon als docent economie, werd na zijn pensioen bij Transavia ‘beroepscommissaris’. Zo nam hij onlangs afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen van de Persgroep. Ook had hij commissariaten bij onder andere Space Expo, Koninklijke Nederlandse Munt, HVC Groep en Nedstaal.