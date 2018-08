Buschauffeur ontslagen wegens gsm-gebruik

Busbedrijf Arriva mag een chauffeur ontslaan die tijdens het besturen van een lijnbus in Tilburg bezig was met zijn mobiele telefoon. De kantonrechter heeft dat bepaald op het verzoek van Arriva.

De buschauffeur werd in maart geschorst toen op camerabeelden uit de bus werd ontdekt dat hij voor een aanrijding met een vrachtwagen zijn gsm twee keer controleerde. Of zijn gedrag ook de oorzaak is geweest van het ongeval is niet precies duidelijk, maar dat maakt voor de rechter niet uit.

,,Tegen beter weten in heeft hij zijn mobiele telefoon gebruikt tijdens het rijden in een bus met meerdere passagiers. Bovendien heeft hij dit gedaan op een uiterst ongepast moment: op het moment dat hij vaststond op een druk kruispunt”, aldus de uitspraak.

Vanwege zijn verder vlekkeloze dienstverband van zestien jaar moet Arriva wel een ontslagvergoeding betalen aan de werknemer.