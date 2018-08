Grou wint skûtsjesilen weer

Grou is weer kampioen geworden in het Friese skûtsjesilen. Schipper Douwe Azn. Visser en zijn bemanning wisten met succes hun titel te verdedigen. Op de slotdag versloegen ze concurrent Heerenveen in het klassement.

Grou en Heerenveen eindigden in het eindklassement precies gelijk, met 43,8 punten. De positie in de slotrace bij Sneek gaf de doorslag. Grou werd daarin tweede, Heerenveen vierde. Heerenveen was als koploper in het klassement begonnen aan de laatste race.

De zeilwedstrijden hadden afgelopen dagen plaats op diverse Friese wateren. De zeilschepen zijn op 4 augustus van start gegaan in Grou en eindigen vrijdag in Sneek. Tegenslag was er dinsdag 7 augustus toen er zo weinig wind stond dat de zeilwedstrijd in Eernewoude werd afgelast. Afgelopen dinsdag werd deze etappe ingehaald bij Woudsend.

Aan het SKS-skûtsjesilen doen elk jaar veertien skûtsjes mee. De snelle en wendbare platbodems vertegenwoordigen allemaal een stad of dorp.

Skûtsjesilen dateert van de negentiende eeuw. Deelnemers gebruiken oude platbodems waarmee turf, mest en andere lading tot bij de boerderijen werden gebracht. Als er weinig werk was, werden er zeilwedstrijden georganiseerd. De schipper haalde dan alle huisraad uit zijn skûtsje en ging de sportieve strijd aan met andere broodschippers.