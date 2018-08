Kabinet spreekt Turkije aan op weekendscholen

Het kabinet gaat Turkije aanspreken op de weekendscholen in Nederland die het land opricht en bekostigt. Het kabinet krijgt er ,,een ongemakkelijk gevoel” van en zal ,,dat ook bij de Turken aankaarten”, zegt premier Mark Rutte.

,,We zullen uiteraard niet naïef zijn”, zei Rutte. Dat betekent volgens hem dat Nederland zal ingrijpen ,,als er signalen zijn dat daar dingen gebeuren die niet kunnen”. Het kabinet vindt het ,,erg belangrijk” dat Turkse Nederlanders ,,juist in déze samenleving actief meedoen”. Op de weekendscholen worden ,,geen koekjes gebakken”, maar ze zijn bedoeld ,,om op de een of andere manier Turkije daar in het zonnetje te zetten”, denkt Rutte. Hij vreest dat dat de integratie van Turkse Nederlanders kan hinderen.

Maar zomaar verbieden kan niet, meent de premier. ,,We hebben een vrije samenleving, met vrijheid van vereniging en vergadering.”

Turkije wil Turks-Nederlandse kinderen in het weekend onder meer les in taal, geschiedenis en godsdienst geven.