Langste serie warme dagen sinds 2003

Met 20,1 graden Celsius in De Bilt is vrijdag een record gebroken. Het is de 54e warme dag op rij. Hiermee is het record van de langste serie warme dagen uit 2003 met een dag verbeterd. De laatste keer dat de temperatuur in Nederland onder de 20 graden bleef was op 24 juni, toen het niet warmer werd dan 17,7 graden.

Er is sprake van een warme dag wanneer wanneer de maximumtemperatuur 20,0 graden of meer bedraagt. Gemiddeld worden in de Bilt 85 warme dagen geteld.

De kans is groot dat de reeks opeenvolgende warme dagen de komende tijd groeit, denkt Weeronline. Volgens de huidige verwachting wordt het zeker tot en met 23 augustus elke dag minstens 20 graden in De Bilt. Daarmee loopt de reeks op tot zestig.

Zaterdag is het naar verwachting niet alleen de 55e warme dag op rij, maar tevens de honderdste officiële warme dag van dit jaar.

Volgens Weeronline is het goed mogelijk dat het record van 116 warme dagen in 2003 dit jaar sneuvelt. ,,Gebruikelijk telt september tien officiële warme dagen en wordt het ook in oktober nog één of twee keer 20 graden of meer. Bij een normaal verloop in september en oktober komen we dus uit op een nieuw recordaantal van ongeveer 120 warme dagen in De Bilt”, rekent het weerbureau uit.

Sinds 1901 is het de tiende keer dat op minstens honderd dagen de 20-gradengrens wordt overschreden. Opmerkelijk is dat het deze eeuw frequenter gebeurt. 2016 en 2017 telden respectievelijk 108 en 105 warme dagen.