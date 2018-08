Man vast voor dreigen aanslag om dood Dille

De politie heeft vorige week een man uit Schiedam aangehouden op verdenking van bedreiging met een terroristische aanslag. De man had op Facebook gezet dat hij een aanslag gaat plegen als ,,er geen drastische consequenties” volgen op de dood van het Haagse PVV-raadslid Willie Dille.

Dille pleegde vorige week zelfmoord, twee dagen nadat ze wereldkundig had gemaakt dat ze in maart 2017 zou zijn ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Volgens haar zat een collega-raadslid van een andere partij, Arnoud van Doorn, hier achter. Ze had daarvan nooit aangifte willen doen en er waren te weinig handvatten voor het Openbaar Ministerie (OM) om een onderzoek te beginnen.

De opgepakte man, die bekendstaat als rechtsextremist, zou achter haar verhaal staan. Zijn voorarrest is verlengd en volgende week wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man wordt onder meer ook verdacht van opruiing tot een terroristisch misdrijf, aldus het Openbaar Ministerie in Rotterdam.