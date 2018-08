Meezwemmen met Van der Weijden verboden

Sponsoren mogen niet meezwemmen met Maarten van der Weijden tijdens zijn Elfstedenzwemtocht. De waterkwaliteit is zo slecht, dat de zogeheten Cityswims zijn afgelast. De monstertocht van Van der Weijden zelf gaat gewoon door. ,,Ik realiseer mij dat de kans groot is dat ik bijvoorbeeld een buikgriep oploop. Maar dat risico kan ik voor mijzelf nemen”, laat hij in een verklaring weten.

Van der Weijden begint zaterdag in Leeuwarden aan zijn tocht. Hij zwemt 200 kilometer langs de elf Friese steden. Hij vermoedt dat hij zestig uur later terug is in Leeuwarden.

Van der Weijden, die tijdens zijn loopbaan leukemie kreeg en in 2008 olympisch kampioen werd, wil met de tocht zo veel mogelijk geld inzamelen voor kankeronderzoek.