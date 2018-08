Nieuw medicijn tegen beenmergkanker vergoed

Een prijzig nieuw middel tegen de ziekte van Kahler, een vorm van beenmergkanker, wordt in het vervolg vergoed. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) vond het medicijn daratumumab daarvoor tot dusver te duur, maar heeft bij de fabrikant korting bedongen.

Net als bij eerdere onderhandelingen over prijzige medicijnen, blijft geheim hoe hoog de korting is. Wel laat het ministerie weten dat de fabrikant de openbare prijs met ruim 7 procent verlaagt. Het Zorginstituut, de belangrijkste adviseur van Bruins over de vergoeding van medicijnen, gaf eerder aan dat daratumumab zonder extra korting jaarlijks in totaal tot 57 miljoen euro zou kunnen kosten.

Mensen met de ziekte van Kahler, van wie er in Nederland jaarlijks een duizendtal bijkomen, krijgen nu nog chemotherapie. Maar die werkt meestal steeds minder goed tegen de woekerende witte bloedcellen in hun beenmerg. Daarom hebben de, doorgaans wat oudere, patiënten met de ziekte onder de leden gemiddeld maar een jaar of vijf te leven.