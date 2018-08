Regering terug van zomerreces

De Tweede Kamer komt pas over enkele weken terug van zomerreces, maar het kabinet van premier Mark Rutte is vrijdag weer voor het eerst bijeen in de Trêveszaal.

De meeste ministers schuiven aan; alleen ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zijn afwezig.

Een van de onderwerpen die waarschijnlijk de revue zullen passeren zijn de uitspraken die minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) deze zomer deed over de multiculturele samenleving. Blok zei geen voorbeeld te kennen van een multiculturele samenleving waar mensen vreedzaam samenleven en sprak weinig vleiend over onder andere Suriname, Polen en Tsjechië.

Die uitlatingen wekten veel verontwaardiging. De Kamer besloot na het zomerreces Blok er onmiddellijk over aan de tand te voelen. De VVD-minister zei meteen al wel de ophef te betreuren. Donderdag nam hij zijn uitspraken terug, ook al zei hij niet met zoveel woorden dat ze niet kloppen.

Ook Rutte zal zich waarschijnlijk moeten verantwoorden over de uitspraken van zijn minister van Buitenlandse Zaken. De premier treedt vrijdag weer aan voor zijn wekelijkse persconferentie. GroenLinks-leider Jesse Klaver riep hem donderdag in een open brief op afstand te nemen van Bloks uitspraken.

Het debat over de kwestie volgt waarschijnlijk volgende maand, als de Kamer terug is van reces.