Skûtsjes zetten alle zeilen bij voor finale

De veertien skûtsjes die deelnemen aan het jaarlijkse Friese zeilevenement SKS-skûtsjesilen maken zich op voor de eindstrijd vrijdag. De wedstrijden hadden afgelopen dagen plaats op diverse wateren in en rond Friesland.

De zeilschepen zijn op 4 augustus van start gegaan in Grou en eindigen vrijdag in Sneek. Tegenslag was er dinsdag 7 augustus toen er zo weinig wind stond dat de zeilwedstrijd in Eernewoude werd afgelast. Afgelopen dinsdag werd deze etappe ingehaald bij Woudsend.

Het aantal deelnemende skûtsjes is sinds 1945 nooit veranderd. De authentieke schepen zijn snelle en wendbare platbodems. De wedstrijden trekken jaarlijks zo’n 10.000 belangstellenden.

In tegenstelling tot in de meeste andere sportieve competities wint de schipper die het minste aantal punten heeft behaald. Schipper Sytze Brouwer van het skûtsje Heerenveen stond donderdag op de eerste plaats.