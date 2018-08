Chic en N*E*R*D op Lowlands

BIDDINGHUIZEN – Lowlands maakt zich op voor de tweede festivaldag. Kaarten zijn er niet meer te koop, want de 26ste editie van Lowlands is uitverkocht. Maar wie toch nog een aantal bands wil zien optreden kan in de avonduren terecht op NPO 3 voor de liveregistraties van het festival.

Op dag twee is het woord aan disco/funk-legende Nile Rodgers & Chic, dat eind jaren zeventig hits had met Le Freak en I Want Your Love. Op het hoofdpodium staat zaterdagavond N*E*R*D*. Het is dit jaar precies tien jaar geleden dat Pharell ‘Happy’ Williams en zijn mannen debuteerden op Lowlands. Alle reden dus voor een feestje.

De Britt Miles Kane is ook geen onbekende op Lowlands. Eerder stond hij op het festival met vriend Alex Turner als The Last Shadow Puppets. Dit jaar komt Kane solo om zijn nieuwste plaat, Coup de Grace, te promoten. Kane maakt een mix van merseybeat, glam- en britrock.

Op het gebied van techno heeft Lowlands Richie Hawtin geboekt. Om zichzelf opnieuw uit te vinden demonteerde Hawtin zijn muziek, om het in een livesetting op het podium weer in elkaar te zetten. Dat doet hij dan onder de naam Hawtin Closer.

Van eigen bodem komt De Staat, dat ook al vaker te gast was in Biddinghuizen. De band wordt beschouwd als een van de betere liveacts van Nederland.

Voor literatuurliefhebbers is er het programma Noorts Writers Rock, een show met bestsellerschrijfster Saskia van Noort en Elfie Tromp, Laura van der Haar en Stella Bergsma.