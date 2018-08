Koninklijk paar bedroefd om overlijden Annan

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben bedroefd gereageerd op de dood van voormalig VN-topman Kofi Annan.

,,Met groot verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Kofi Annan. Wij herinneren ons zijn warmte en zijn wijsheid. Onvermoeibaar zette hij zich in voor recht en vrede en een beter leven voor mensen overal ter wereld. Kofi Annan kon mensen bij elkaar brengen. In zijn stem klonken overtuigingskracht en compassie door en daarmee wist hij mensen te raken en te motiveren. In gedachten zijn wij bij zijn vrouw en kinderen”, aldus het paar in een verklaring van de Rijksvoorlichtingsdienst.

De koninklijke familie had jarenlang een bijzondere band met Annan. Hij was regelmatig te gast bij koningin Beatrix en prins Claus. Annan vroeg in 2006 aan Willem-Alexander om voorzitter te worden van de VN-Adviesraad voor Water en Sanitatie UNSGAB. De prins gaf deze functie volgens afspraak op toen hij koning werd.

Annan was regelmatig in Nederland. Hij en zijn vrouw Nane waren ook bij het afscheidsdiner van koningin Beatrix in het Rijksmuseum en bij de inhuldiging van Willem-Alexander in de Nieuwe Kerk van Amsterdam. Hij was ook bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima in 2002. Kofi Annan had in 2016 nog een ontmoeting met de koning toen hij Nederland bezocht.