Van der Weijden onder indruk van steun publiek

Zwemmer Maarten van der Weijden is blij en verbaasd over het massaal toegestroomde publiek dat hem aanmoedigt bij zijn Elfstedenzwemtocht. In elke Fries plaatsje waar de oud-leukemiepatiënt doorheen zwemt, staan de toeschouwers rijen dik.

Van der Weijden heeft ook nadrukkelijk profijt van de aanmoedigingen. In de dorpen zwemt hij 4,5 kilometer per uur, op de verlaten stukken een halve kilometer langzamer, zegt zijn woordvoerder. ,,Hij is ontzettend blij met de aandacht. Hij krijgt het echt ook allemaal mee. Hij zegt weinig, maar dat betekent dat zijn kop goed staat.” Ook fysiek gaat het de oud-Olympisch kampioen goed. ,,Z’n tempo is prima, het lichaam op de juiste temperatuur.” Rond 19.30 uur zwom hij in de Alde Karre. Hij heeft daarmee meer dan een kwart van de 200 kilometer erop zitten.

De zwemmer wil zaterdagavond om 23.00 uur in Stavoren aankomen. Vervolgens zal hij de hele nacht doorzwemmen. Als de duisternis intreedt, krijgt Van der Weijden een lamp om zodat de begeleiders hem niet uit het zicht verliezen.

De twee nachten zijn het zwaarst. ,,Hij krijgt dan hallucinaties. Daarom vaart er dan vlak voor hem een boot met een verlichte klok om hem te helpen in het hier en nu blijven.” Als de zwemmer echt moe is kan hij hazenslaapjes doen op een speciaal waterbed.

De tweede nacht wordt het zwaarst. ,,Dan zwemt hij de Hel van het Noorden, dat stuk tussen Franeker en Dokkum is erg verlaten. We hopen daarom dat er net als vandaag toch weer drommen mensen komen. Bijvoorbeeld boeren die met hun tractor die licht schijnen, of auto’s met brandende koplampen op de kant.”

De finish is voorzien voor maandag 19.00 uur in Leeuwarden. Met de zwemtocht haalt Van der Weijden geld op voor KWF Kankerbestrijding.