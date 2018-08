Agenten bekogeld met bierflessen en eieren

Tijdens een vechtpartij in Deventer zijn agenten bekogeld met bierflessen, eieren en stenen. De politie heeft twee mannen van 50 en 42 jaar uit Deventer en Zwolle aangehouden. Naar een derde verdachte die een agent in het gezicht spuugde, wordt nog gezocht.

Agenten gingen naar een melding over een grote vechtpartij in de wijk Rode Dorp, waar het al geruime tijd onrustig was. Toen ze hier aankwamen werden ze bekogeld met eieren, bierflessen en stenen. Om de rust te laten weerkeren sommeerden agenten iedereen weer naar huis te gaan. De meeste mensen deden dit, maar twee mannen weigerden en scholden de agenten uit, waarna ze werden aangehouden.