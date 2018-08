De Apple Store op het Amsterdamse Leidsplein was zondagmiddag korte tijd ontruimd, nadat een accu van een iPad was gaan lekken. Drie personen kregen daardoor ademhalingsproblemen, ze zijn ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Volgens de brandweer was er geen sprake van rookontwikkeling. Na het incident heeft de brandweer de winkel gelucht.