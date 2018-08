Dave Roelvink met slok op klemgereden

De politie heeft zaterdag rond middernacht Dave Roelvink klemgereden op het Amsterdamse Surinameplein. De 24-jarige dj uit Landsmeer had te veel gedronken, bevestigde zijn management na berichtgeving van AT5.

De 24-jarige zanger uit Landsmeer trok de aandacht door met zijn auto met hoge snelheid over het Zuideinde in zijn woonplaats te rijden. Een motoragent besloot het voertuig te volgen voor controle, aldus de politie, die eerder een persbericht had verspreid zonder de naam van Roelvink te noemen. Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur. De maximale snelheid is daar 100 kilometer per uur.

Midden in de Coentunnel stopte het voertuig plotseling op de vluchtstrook waarna Roelvink iets onverstaanbaars naar de motoragent riep. Na even stilgestaan te hebben reed hij verder, maar korte tijd later stopte de artiest zijn wagen opnieuw op de vluchtstrook. Dit keer stapte hij uit en reageerde hij agressief tegenover de motoragent.

Op het Surinameplein in Amsterdam is Roelvink aan de kant van de weg gezet. Uit de blaastest bleek dat hij ruim 2,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol had genuttigd. ,,Het mag duidelijk zijn dat hij te veel had gedronken. Hij is inmiddels al weer op vrije voeten”, liet zijn manager zondagmiddag weten.