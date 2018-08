Van der Weijden zwemt na lange pauze door

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft na een pauze van twee uur rond 7.00 uur zijn monsterzwemtocht weer hervat. Zondagmorgen vroeg ging het niet goed met de oud-Olympisch kampioen die de Elfstedentocht zwemt. ,,Hij heeft erge spierpijn en een mijmerende brein daarover. Het vooruitzicht dat hij met deze pijn nog 40 uur door moet, stemt hem somber”, schrijft het begeleidingsteam op Facebook.

De volgende plaats die Van der Weijden aandoet is Workum. Met de zwemtocht haalt Van der Weijden geld op voor KWF Kankerbestrijding. De finish is voorzien voor maandag 19.00 uur in Leeuwarden.