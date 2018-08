‘Kind niet wegbrengen in eerste schoolweek’

Veilig Verkeer Nederland (VVN) roept ouders op hun kinderen in de eerste week van het nieuwe schooljaar niet met de auto naar school te brengen. Volgens VVN verdubbelt het aantal verkeersslachtoffers onder twaalfjarige fietsers in september in vergelijking met de rest van het jaar. Dat komt omdat er in september weer veel meer auto’s op de weg rijden en de scholieren opnieuw moeten wennen aan de verkeersdrukte.

Als ouders hun kinderen in het begin van het schooljaar niet wegbrengen, maar ze aansporen om te voet of op de fiets te gaan, wennen ze aan de nieuwe route en de toegenomen drukte, stelt VVN. De organisatie wijst erop dat er na de vakantie 8 miljoen auto’s op de weg rijden. Dat is het dubbele van in de zomerperiode.

Na zes weken vakantie, moeten scholieren in Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en een groot aantal Gelderse gemeenten maandag weer de schoolbanken in. Een week later begint het schooljaar voor leerlingen in de regio Midden-Nederland. Een week daarna is het noorden aan de beurt.