Lowlands kijkt tevreden terug op 26e editie

De organisatie van A Campingflight to Lowlands Paradise is ,,heel blij” met het verloop van de 26e editie afgelopen weekend op het festivalterrein in Biddinghuizen.

Grote incidenten hebben zich volgens de organisatoren niet voorgedaan. ,,De sfeer was goed, het weer was goed en de optredende acts werden uitstekend bezocht en goed gewaardeerd door het publiek”, aldus een woordvoerder van het festival.

De organisatie spreekt mediaberichten tegen dat meer dan duizend bezoekers zijn gestoken door wespen. Exacte cijfers over aanhoudingen en incidenten maken de organisatie en de politie pas maandag aan het eind van de middag bekend.

Het festival was met 60.000 bezoekers al twee maanden voor aanvang uitverkocht. Het programma op het hoofdpodium werd zondagavond afgesloten door Kendrick Lamar, de Amerikaanse rapper uit Californië. Hoewel de bandprogrammering zondagavond stopte, gaat Lowlands nog door tot maandagochtend 05.00 uur. De Engelse dj/producer Max Cooper draait tegen die tijd de laatste plaat van het festival.